22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов: бей-беги — это не бездарный футбол. Не надо ерундель устраивать у своих ворот

Бубнов: бей-беги — это не бездарный футбол. Не надо ерундель устраивать у своих ворот
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о командах, которые предпочитают играть в примитивный футбол. По словам Бубнова, в этом нет ничего плохого.

— В Берлине есть команда, называется «Унион». Они играют, как сами говорят, в ужасный футбол. Как «Балтика». Что-то типа такого. Длинная передача — и побежали...
— Ну да. В советское время это ещё называлось бей-беги. И типа это бездарный футбол. А я тебе скажу, что это не бездарный футбол. Сейчас, с учётом прессинга… Не надо вот эту ерундель устраивать у своих ворот, после чего голы получать. Отнял мяч, засадил — и понеслись на ту половину поля. Эти все вне игры, пока они возвращаются… А мы здорово функционально готовы, все бойцы, и там начинаем их рубить. Понимаешь? И там так можно лес нарубить, что можно и построить кое-чего.

— Пожалуйста, «Балтика».
— Ты правильно говоришь, «Балтика» [такая], — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

