ЦСКА — «Динамо»: армейцы сравняли счёт усилиями Максима Воронова

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени.
Счёт во встрече открыл защитник бело-голубых Максим Осипенко, реализовавший 11-метровый удар во втором тайме. Спустя 12 минут новобранец армейцев Максим Воронов сравнял счёт.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В первом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026 «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2. ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:2, 5:4 — пен.).
ЦСКА после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко.
