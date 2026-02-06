Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Динамо»: армейцы сравняли счёт усилиями Максима Воронова

ЦСКА — «Динамо»: армейцы сравняли счёт усилиями Максима Воронова
В эти минуты проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 59'     1:1 Воронов – 71'    

Счёт во встрече открыл защитник бело-голубых Максим Осипенко, реализовавший 11-метровый удар во втором тайме. Спустя 12 минут новобранец армейцев Максим Воронов сравнял счёт.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В первом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026 «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2. ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:2, 5:4 — пен.).

ЦСКА после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко.

