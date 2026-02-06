Мурад Мусаев ответил, расслабился ли «Краснодар» после чемпионского титула РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, не расслабились ли «быки» после выигранного чемпионского титула. «Краснодар» стал победителем Мир РПЛ по итогам прошлого сезона.

— «Краснодар» расслабился после титула?

— Нет, я этого не чувствовал. Возможно, появилась определённая самоуверенность. С точки зрения качества игры и тренировочного процесса всё было на хорошем уровне, атмосфера в команде тоже оставалась позитивной. Но не хватало того, что сложно описать словами: голода, страсти, злости. Без этого невозможно побеждать, и именно этого стало меньше по сравнению с чемпионским сезоном — не на все сто процентов. Когда мы к этому вернулись, пришли и победы, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.