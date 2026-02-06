Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев ответил, расслабился ли «Краснодар» после чемпионского титула РПЛ

Мурад Мусаев ответил, расслабился ли «Краснодар» после чемпионского титула РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, не расслабились ли «быки» после выигранного чемпионского титула. «Краснодар» стал победителем Мир РПЛ по итогам прошлого сезона.

— «Краснодар» расслабился после титула?
— Нет, я этого не чувствовал. Возможно, появилась определённая самоуверенность. С точки зрения качества игры и тренировочного процесса всё было на хорошем уровне, атмосфера в команде тоже оставалась позитивной. Но не хватало того, что сложно описать словами: голода, страсти, злости. Без этого невозможно побеждать, и именно этого стало меньше по сравнению с чемпионским сезоном — не на все сто процентов. Когда мы к этому вернулись, пришли и победы, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.

Материалы по теме
Аршавин: «Спартак» — не топ-клуб, чемпионский футбол за 20 лет они показали один раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android