Орлов ответил, есть ли у Москвичёва шанс стать основным вратарём «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перспективах молодого голкипера Богдана Москвичёва в «Зените», который этой зимой вернулся из аренды в «Оренбурге».

— Есть ли шанс у Москвичёва добыть место в составе?

— Конечно, есть! Его поставили с первой минуты в первом же матче Зимнего Кубка РПЛ. Со стороны Семака это полное доверие. Но это не значит, что он будет вратарём номер один. Потому что тут всё будет происходить до ошибки. Но то, как он играл в «Оренбурге, — это была фантастика. Он и стройнее, выше. У него есть фактура, что он может ещё шире и мощнее стать, мышцы накачать. Данные у него великолепные. Не хочу ему оды петь, но он очень перспективный. После Малафеева давно такого способного вратаря не было, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».