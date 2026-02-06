Бубнов — о Бабиче в «Спартаке»: чего ему напрягаться, если всё устраивало?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о центральном защитнике «Спартака» Срджане Бабиче. В этом сезоне серб провёл 10 матчей в рамках Мир РПЛ. Осенью 2025-го Бабич получил травму крестообразных связок колена.

— Немного подсдал, нет? Бабич.

— Ну как тебе сказать…

— Как будто бы понял, что в РПЛ не надо там на 110 выкладываться.

— Подожди, а он чего, лучший защитник, ведущий игрок «Спартака» был? Так а чего ему напрягаться, если всё устраивало? А помнишь, как «Спартак» сумел Видича вырвать? А потом тот дошёл до этого, до «Манчестер Юнайтед». Ну вот тебе, пожалуйста, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».