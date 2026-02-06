«Динамо» по пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ
Сегодня, 6 февраля, прошёл матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой бело-голубых (1:1, 5:3 пен.).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 59' 1:1 Воронов – 71'
Счёт во встрече открыл защитник бело-голубых Максим Осипенко, реализовавший 11-метровый удар во втором тайме. Спустя 12 минут новобранец ЦСКА Максим Воронов сравнял счёт. Основное время матча завершилось вничью, в серии пенальти сильнее оказались бело-голубые (5:3).
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В первом матче Зимнего Кубка РПЛ-2026 «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2. ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:2, 5:4 — пен.).
