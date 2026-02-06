Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Фассон ведёт переговоры с «Интернасьоналом» — Коллар

Защитник «Локомотива» Фассон ведёт переговоры с «Интернасьоналом» — Коллар
Комментарии

«Интернасьонал» находится в поисках левоногого защитника и начал переговоры с футболистом «Локомотива» Лукасом Фассоном. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры с Фассоном проходят активно, игрок уже может подписать предварительный контракт с «Интернасьоналом».

Фассон выступает в составе железнодорожников с лета 2022 года, когда он перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» Фассон интересен двум клубам из Бразилии — Palco do Esporte

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android