Защитник «Локомотива» Фассон ведёт переговоры с «Интернасьоналом» — Коллар

«Интернасьонал» находится в поисках левоногого защитника и начал переговоры с футболистом «Локомотива» Лукасом Фассоном. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры с Фассоном проходят активно, игрок уже может подписать предварительный контракт с «Интернасьоналом».

Фассон выступает в составе железнодорожников с лета 2022 года, когда он перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме Защитник «Локомотива» Фассон интересен двум клубам из Бразилии — Palco do Esporte

«Золотая» эра «Локомотива»: