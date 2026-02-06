Скидки
22:45 Мск
«Приятно сказать, что не выйдешь на работу, несмотря на такие деньги». Ширер — о Роналду

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер в критической форме высказался о поведении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который недоволен руководством саудовского клуба и бойкотирует матчи своей команды.

«Не так уж много людей зарабатывают более £ 400 тыс. в день и при этом объявляют забастовку. Должно быть, приятно иметь возможность сказать, что не выйдешь на работу, несмотря на такие деньги.
Если вдуматься, это выглядит странно. Он суперзвезда, но забастовка на таком уровне выглядит не очень красиво», — приводит слова Ширера Goal.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности с «Аль-Хилялем». Также была информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хиляль» из-за нарушений принципа конкуренции.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.

