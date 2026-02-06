«Аль-Насру» не удалось уговорить Роналду сыграть в матче с «Аль-Иттихадом» — Arriyadiyah

Все попытки «Аль-Насра» уговорить нападающего и капитана команды Криштиану Роналду принять участие в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом» (6 февраля) не увенчались успехом. Об этом сообщает Arriyadiyah.

По информации источника, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий у генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

Ранее СМИ сообщали о готовности Роналду покинуть «Аль-Наср» грядущим летом.

