Сегодня, 6 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды сыграют на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслужит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Сперцян, Черников, Ленини, Са, Батчи, Кобнан.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Дивеев, Нино, Мантуан, Барриос, Педро, Энрике, Мостовой, Глушенков, Соболев.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».