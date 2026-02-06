«Барселона» дважды отказала агентам Лукмана в подписании игрока — Sport.es

Представители флангового нападающего Адемолы Лукмана дважды связывались с «Барселоной», чтобы оформить трансфер нигерийца в каталонский клуб, но сине-гранатовые отказались от сделки. В итоге форвард перешёл в мадридский «Атлетико» в минувшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, функционеры «Барселоны» внимательно следили за футболистом и были впечатлены его выступлением в Лиге Европы сезона-2023/2024, когда в финале турнира нападающий оформил хет-трик в ворота «Байера». Но сделка не состоялась из-за финансовых трудностей в каталонском клубе, вместо Адемолы Лукмана к команде присоединился Маркус Рашфорд.

Нигериец забил гол и отдал результативную передачу в своём дебютном матче за «Атлетико». Мадридский клуб обыграл «Бетис» со счётом 5:0 в 1/4 финала Кубка Испании. В прессе появлялась информация, что трансфер нападающего обошёлся «матрасникам» в € 35+5 млн.