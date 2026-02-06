Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил, сообщил ли он руководству, когда покинет «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил, сообщил ли он руководству, когда покинет «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, уведомил ли он боссов «горожан» относительно своего будущего в клубе. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, несмотря на наличие у него контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

«Нет, потому что у меня есть ещё один год контракта. Останусь ли я до конца сезона-2026/2027? Вопрос об этом был задан месяц или два назад, вас здесь не было, и я повторюсь: это тот же ответ, который я дал два месяца назад», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
«Мы в финале благодаря нашим расходам!» Гвардиола иронично ответил на пресс-конференции

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android