Гвардиола ответил, сообщил ли он руководству, когда покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, уведомил ли он боссов «горожан» относительно своего будущего в клубе. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, несмотря на наличие у него контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

«Нет, потому что у меня есть ещё один год контракта. Останусь ли я до конца сезона-2026/2027? Вопрос об этом был задан месяц или два назад, вас здесь не было, и я повторюсь: это тот же ответ, который я дал два месяца назад», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на своей странице в социальной сети X.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: