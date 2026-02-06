Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Случайно, как обычно». Лунёв — о матче московского «Динамо» с ЦСКА и отбитом пенальти

«Случайно, как обычно». Лунёв — о матче московского «Динамо» с ЦСКА и отбитом пенальти
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда одержала победу над ЦСКА в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 59'     1:1 Воронов – 71'    

— Тяжёлая игра, выиграли в таком формате. Ок. Те моменты, о которых мы разговаривали перед игрой и старались их выполнять, я думаю, были важнее.

— Про отбитый пенальти расскажите, пожалуйста.
— Случайно, как обычно, — сказал Лунёв в интервью телеграмм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.

В послематчевой серии пенальти голкипер отразил удар полузащитника армейцев Даниэля Руиса и принёс победу своей команде.

После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ московское «Динамо» набрало два очка и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
Экс-игрок «Байера» Лунёв поделился мнением, почему Алонсо не добился успеха в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android