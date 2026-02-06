«Случайно, как обычно». Лунёв — о матче московского «Динамо» с ЦСКА и отбитом пенальти

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда одержала победу над ЦСКА в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).
— Тяжёлая игра, выиграли в таком формате. Ок. Те моменты, о которых мы разговаривали перед игрой и старались их выполнять, я думаю, были важнее.
— Про отбитый пенальти расскажите, пожалуйста.
— Случайно, как обычно, — сказал Лунёв в интервью телеграмм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.
В послематчевой серии пенальти голкипер отразил удар полузащитника армейцев Даниэля Руиса и принёс победу своей команде.
После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ московское «Динамо» набрало два очка и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.