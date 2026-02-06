Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Окишор рассказал о работе с тренерским штабом Гусева

Игрок «Динамо» Окишор рассказал о работе с тренерским штабом Гусева
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор рассказал о работе с тренерским штабом наставника бело-голубых Ролана Гусева. Ранее в него вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.

«У нового тренерского штаба другой подход, другая тактика, другая схема, другие требования и в быту, и на поле. В любом случае, когда приходит новый тренер, что-то меняется.

Очень строго по дисциплине. Дисциплина формирует, если можно сказать, успех. На этом делают акцент. Запретов нет. Каждый профессионал. У каждого своё видение. Мы выбираем то, что нам помогает», — передаёт слова Окишора корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ после 18 туров. В ноябре Гусев сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

Материалы по теме
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android