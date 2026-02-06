Игрок «Динамо» Окишор рассказал о работе с тренерским штабом Гусева

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор рассказал о работе с тренерским штабом наставника бело-голубых Ролана Гусева. Ранее в него вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.

«У нового тренерского штаба другой подход, другая тактика, другая схема, другие требования и в быту, и на поле. В любом случае, когда приходит новый тренер, что-то меняется.

Очень строго по дисциплине. Дисциплина формирует, если можно сказать, успех. На этом делают акцент. Запретов нет. Каждый профессионал. У каждого своё видение. Мы выбираем то, что нам помогает», — передаёт слова Окишора корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ после 18 туров. В ноябре Гусев сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.