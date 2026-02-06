РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте проинформировал, что в четверг, 5 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии с «Ростова» запрета на регистрацию новичков.

«Удовлетворить заявление ФК «Ростов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК «Зенит» vs. ФК «Ростов».

В связи с исполнением ФК «Ростов» решения палаты по разрешению споров по делу ФК «Зенит» vs. ФК «Ростов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Ростов», наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Ростов» имеет право регистрировать новых футболистов», — написано в сообщении РФС.

4 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Ростова» ограничения на регистрацию новых футболистов.

