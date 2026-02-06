Карвальо: надеюсь, ЦСКА сумеет завоевать титулы, которые долгое время не может выиграть

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо выразил надежду, что красно-синие сумеют выиграть титулы, которые долгое время не могли завоевать.

«У каждого есть свой момент в истории. Без всякого сомнения, ребята тоже войдут в историю клуба — они завоевали разные титулы. Как и мы в своё время вошли в историю, завоевав свои трофеи. Надеюсь, они сумеют завоевать титулы, которые ЦСКА длительное время не может выиграть. У каждого своя история», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место. Последний раз армейцы становились чемпионами России в 2016 году.

