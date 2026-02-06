Скидки
Бывший президент «Барселоны» — журналисту: если вы меня оскорбите, я швырну в вас микрофон

Бывший президент «Барселоны» — журналисту: если вы меня оскорбите, я швырну в вас микрофон
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар резко ответил журналисту на вопрос о подкупе судей каталонским клубом.

«Если вы ещё раз меня оскорбите, я швырну в вас микрофон.

С момента основания «Барселоны» Жоаном Гампером клуб ни разу не нарушал никаких законов.

А подкуп судьи, чтобы он принимал решения в твою пользу, — это преступление. Я не понимаю, почему они хотят, чтобы люди в это поверили», — приводит слова Гаспара Marca.

Гаспар дал показания в суде по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 год.

