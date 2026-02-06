Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карвальо: сейчас «Зенит» делает то, что ЦСКА делал в своё время


Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита», сравнив её с покупками армейцев в 2000-х годах.

«Я слежу за российским футболом. У меня огромное уважение к российскому футболу с учётом того, сколько времени я здесь провёл. Без всякого сомнения, после бразильского чемпионата и сильных чемпионатов Европы я слежу за РПЛ. В «Зените» много бразильцев — это привлекает большое внимание. Сейчас «Зенит» делает то, что ЦСКА делал в своё время. Тогда был лучший момент российского футбола в исполнении ЦСКА», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент за «Зенит» выступают семь бразильских футболистов.

