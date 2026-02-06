Карвальо рассказал, кем из бразильцев ЦСКА восхищается больше всего

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо назвал бразильского игрока армейцев, который восхищает его больше всего.
«Сегодня бразильцы «Зенита» чуть повыше уровнем бразильцев ЦСКА. Больше всего из бразильцев ЦСКА я восхищаюсь Мойзесом», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В нынешнем сезоне защитника ЦСКА Мойзес выходил на поле за московский клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Лидером РПЛ является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», замыкает тройку лидеров «Локомотив».