«Приезжает очень сильный защитник». Карвальо — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о потенциальном новичке армейцев защитнике Матеусе Рейсе.

«Может быть, приезжает не игрок, который будет забивать голы, но приезжает очень сильный защитник. У него хорошие качества. Знаю, что в ближайшие дни он может присоединиться к ЦСКА. Не только потому, что он бразилец, этот игрок обладает качествами и может существенно усилить ЦСКА», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

30-летний игрок выступает за лиссабонский «Спортинг». Ранее сообщалось, что стороны близки к завершению сделки.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.