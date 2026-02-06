Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Приезжает очень сильный защитник». Карвальо — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе

«Приезжает очень сильный защитник». Карвальо — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о потенциальном новичке армейцев защитнике Матеусе Рейсе.

«Может быть, приезжает не игрок, который будет забивать голы, но приезжает очень сильный защитник. У него хорошие качества. Знаю, что в ближайшие дни он может присоединиться к ЦСКА. Не только потому, что он бразилец, этот игрок обладает качествами и может существенно усилить ЦСКА», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

30-летний игрок выступает за лиссабонский «Спортинг». Ранее сообщалось, что стороны близки к завершению сделки.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

Материалы по теме
Карвальо: сейчас «Зенит» делает то, что ЦСКА делал в своё время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android