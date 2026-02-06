Экс-игрок ЦСКА Карвальо: Анюков — самый сильный российский футболист, он постоянно мешал

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо считает экс-защитника «Зенита» Александра Анюкова самым сильным российским футболистом, против которого он играл.

— Самый сильный российский игрок, против которого играл?

— Капитан «Зенита» под номером 2. Он играл правого защитника… Анюков! Я играл по его позиции — он просто нудный. Так мне постоянно мешал. Он самый сильный, — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год. За этот период он принял участие в 417 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.

