Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Карвальо: Анюков — самый сильный российский футболист, он постоянно мешал

Экс-игрок ЦСКА Карвальо: Анюков — самый сильный российский футболист, он постоянно мешал
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо считает экс-защитника «Зенита» Александра Анюкова самым сильным российским футболистом, против которого он играл.

— Самый сильный российский игрок, против которого играл?
— Капитан «Зенита» под номером 2. Он играл правого защитника… Анюков! Я играл по его позиции — он просто нудный. Так мне постоянно мешал. Он самый сильный, — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год. За этот период он принял участие в 417 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.

Материалы по теме
Карвальо рассказал, кем из бразильцев ЦСКА восхищается больше всего

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android