Карвальо: Аршавин — легенда футбола! Если встречу, попрошу фотографию

Карвальо: Аршавин — легенда футбола! Если встречу, попрошу фотографию
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что при встрече попросит фотографию у экс-нападающего «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Аршавин — легенда футбола! Если я с ним встречусь, попрошу фотографию, потому что он вписал своё имя в историю футбола», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Аршавин играл за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 110 результативными передачами. С 2009 по 2013 год российский нападающий играл за «Арсенал».

