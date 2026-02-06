Карвальо: уровень российского футбола всегда будет высоким

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Уровень российского футбола не упал. В лигу приходят хорошие игроки. Пример Жерсона — может быть, у него не получилось, но за него было много заплачено. Российский футбол имеет рынок, здесь большие деньги, поэтому уровень всегда будет высоким», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 18 матчей чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 40 очков. В топ-4 также входят «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).

Действующим чемпионом России является «Краснодар».