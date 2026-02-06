Агент Тикнизяна: Наир хорошо сработался с Деяном Станковичем

Футбольный агент Александр Клюев отметил, что защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян хорошо сработался с главным тренером команды Деяном Станковичем.

— Наир хорошо сработался с Деяном Станковичем, никаких проблем нет.

— Верно, что именно Деян решил не отпускать Наира в другие клубы этой зимой?

— Этот вопрос лучше задать Станковичу.

— Но сейчас никаких переговоров по нему нет, он остаётся?

— В Европе трансферное окно закрылось.

— Но в России «Краснодар», возможно, до сих пор не прочь заполучить Наира.

— Насчёт этого — без комментариев, — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Тикнизян играет за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. Защитник перешёл из «Локомотива». Станкович возглавляет команду с декабря. До этого специалист тренировал московский «Спартак».

