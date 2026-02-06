«Ничего страшного не случилось». Акинфеев прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 пен.)

«Дорогие друзья, всем добрый вечер. Завершился очередной матч на Зимнем Кубке РПЛ. Хорошая игра, хороший соперник, очень порадовала наша молодёжь во втором тайме. Ну и, в принципе, само качество игры может быть, не самое лучшее, но целостное. Мы больше готовимся к весне, весной мы покажем свой максимум. На результат смотреть не будем, ничего такого страшного не случилось, поэтому идём дальше», — сказал Акинфеев в своём телеграм-канале.

После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА набрал три очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы.