Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ничего страшного не случилось». Акинфеев прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо»

Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 пен.)

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 59'     1:1 Воронов – 71'    

«Дорогие друзья, всем добрый вечер. Завершился очередной матч на Зимнем Кубке РПЛ. Хорошая игра, хороший соперник, очень порадовала наша молодёжь во втором тайме. Ну и, в принципе, само качество игры может быть, не самое лучшее, но целостное. Мы больше готовимся к весне, весной мы покажем свой максимум. На результат смотреть не будем, ничего такого страшного не случилось, поэтому идём дальше», — сказал Акинфеев в своём телеграм-канале.

После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА набрал три очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы.

