«Оренбург» разгромил узбекистанский «Бунёдкор» в товарищеском матче на сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и узбекистанский «Бунёдкор». Команды сыграли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой российской команды со счётом 5:1.

Игра состояла из трёх таймов. Счёт в матче открыл нападающий оренбуржцев Хорди Томпсон на седьмой минуте. На 32-й минуте Томпсон оформил дубль. На 47-й минуте защитник российской команды Станислав Поройков получил красную карточку. Через шесть минут форвард Эмирджан Гюрлюк ударом с пенальти сделал счёт разгромным. На 69-й минуте полузащитник «Бунёдкора» Дмитрий Плетнёв отыграл один мяч. На 97-й минуте нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус забил четвёртый мяч своей команды, а на 113-й минуте хавбек Тигран Аванесян установил окончательный счёт – 5:1.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Бунёдкор» завершил сезон-2025 чемпионата Узбекистана на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 49 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).