Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Бунёдкор, результат матча 6 февраля, счет 5:1, товарищеский матч 2026

«Оренбург» разгромил узбекистанский «Бунёдкор» в товарищеском матче на сборах
Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и узбекистанский «Бунёдкор». Команды сыграли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой российской команды со счётом 5:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
5 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Томпсон – 7'     2:0 Томпсон – 32'     3:0 Гюрлюк – 53'     3:1 Плетнёв – 69'     4:1 Жезус – 97'     5:1 Аванесян – 113'    
Удаления: Поройков – 47' / нет

Игра состояла из трёх таймов. Счёт в матче открыл нападающий оренбуржцев Хорди Томпсон на седьмой минуте. На 32-й минуте Томпсон оформил дубль. На 47-й минуте защитник российской команды Станислав Поройков получил красную карточку. Через шесть минут форвард Эмирджан Гюрлюк ударом с пенальти сделал счёт разгромным. На 69-й минуте полузащитник «Бунёдкора» Дмитрий Плетнёв отыграл один мяч. На 97-й минуте нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус забил четвёртый мяч своей команды, а на 113-й минуте хавбек Тигран Аванесян установил окончательный счёт – 5:1.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Бунёдкор» завершил сезон-2025 чемпионата Узбекистана на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 49 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).

