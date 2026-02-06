Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Виктор отметил ошибки команды в матче с «Динамо»

Комментарии

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался об игре красно-синих в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (1:1, 3:5 по пен.).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 59'     1:1 Воронов – 71'    

«Положительный момент — это то, что команда выложилась полностью. Отрицательный — мы ошиблись в очень большом количестве передач в финальной трети. Мы не могли контролировать матч так, как мы хотели. Очень счастливы, что тем, кто вышел во втором тайме, удалось создать хорошие моменты, свести игру к ничьей и перейти к серии пенальти», — сказал Виктор в эфире «Матч ТВ».

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В первом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026 «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2. ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:2, 5:4 — пен.).

Комментарии
