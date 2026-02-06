Акинфеев вручил Карвальо именную футболку

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подарил именную футболку бывшему атакующему полузащитнику красно-синих Даниэлю Карвальо.

«Легендарный бразилец снова посетил наш матч и после получил подарок от клуба. Игорь Владимирович лично вручил майку Даниэлю», — написано в телеграм-канале красно-синих.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

В пятницу, 6 февраля, ЦСКА встречался с московским «Динамо» (1:1, 3:5 по пен.) в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Карвальо играл за армейцев с 2004 по 2010 год. За этот период полузащитник принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 45 результативными передачами.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: