Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев вручил Карвальо именную футболку

Акинфеев вручил Карвальо именную футболку
Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подарил именную футболку бывшему атакующему полузащитнику красно-синих Даниэлю Карвальо.

«Легендарный бразилец снова посетил наш матч и после получил подарок от клуба. Игорь Владимирович лично вручил майку Даниэлю», — написано в телеграм-канале красно-синих.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

В пятницу, 6 февраля, ЦСКА встречался с московским «Динамо» (1:1, 3:5 по пен.) в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Карвальо играл за армейцев с 2004 по 2010 год. За этот период полузащитник принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 45 результативными передачами.

Материалы по теме
Карвальо: надеюсь, ЦСКА сумеет завоевать титулы, которые долгое время не может выиграть

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android