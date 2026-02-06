Лусиано Гонду оценил свою адаптацию в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением относительно адаптации в московской команде. Красно-синие объявили о подписании аргентинского форварда в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

– Как тебя встретили в ЦСКА?

– Очень хорошо. И тренерский штаб, и персонал. Как товарища. Думаю, что адаптация идёт хорошо и достаточно быстро. Я очень рад! — сказал Лусиано Гонду в видео в телеграм-канале Мир РПЛ.

25 января аргентинский нападающий забил дебютный гол за красно-синих. Это произошло в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (3:4).

