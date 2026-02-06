УЕФА присудил поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17 за отказ играть с Беларусью

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции с женским сборным Эстонии и Литвы до 17 лет за отказ от матчей со сверстницами из Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы и присудил командам технические поражения.

«В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси решением Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

Точная информация о проведении оставшегося матча сборной Беларуси U17 против сверстниц из Мальты станет известна позднее», – говорится в заявлении Белорусской федерации футбола (АБФФ).