Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА присудил поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17 за отказ играть с Беларусью

УЕФА присудил поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17 за отказ играть с Беларусью
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции с женским сборным Эстонии и Литвы до 17 лет за отказ от матчей со сверстницами из Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы и присудил командам технические поражения.

«В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси решением Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

Точная информация о проведении оставшегося матча сборной Беларуси U17 против сверстниц из Мальты станет известна позднее», – говорится в заявлении Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Материалы по теме
Официально
Игрок «Амкала» перешёл в клуб из высшей лиги Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android