Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного возвращения Александер-Арнольда

«Ливерпуль» осведомлён о трудностях экс-защитника Трента Александер-Арнольда с адаптацией в мадридском «Реале», во многом обусловленных травмами футболиста. Несмотря на это, возвращение воспитанника не входит в планы мерсисайдцев. В стане «красных» считают, что долгосрочное планирование команды уже завершено. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» не намерен вступать в переговоры по Александер-Арнольду летом, даже если он станет доступен для трансфера. Мерсисайдцы по-прежнему полагаются на Конора Брэдли и Жереми Фримпонга, считая их ключевыми игроками на позиции правого защитника.

Трент перешёл из «Ливерпуля» в «Реал» минувшим летом. К текущему моменту он провёл 11 матчей во всех турнирах, где сделал ассист.

Рекорды «Ливерпуля»: