Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного возвращения Александер-Арнольда

Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного возвращения Александер-Арнольда
Комментарии

«Ливерпуль» осведомлён о трудностях экс-защитника Трента Александер-Арнольда с адаптацией в мадридском «Реале», во многом обусловленных травмами футболиста. Несмотря на это, возвращение воспитанника не входит в планы мерсисайдцев. В стане «красных» считают, что долгосрочное планирование команды уже завершено. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» не намерен вступать в переговоры по Александер-Арнольду летом, даже если он станет доступен для трансфера. Мерсисайдцы по-прежнему полагаются на Конора Брэдли и Жереми Фримпонга, считая их ключевыми игроками на позиции правого защитника.

Трент перешёл из «Ливерпуля» в «Реал» минувшим летом. К текущему моменту он провёл 11 матчей во всех турнирах, где сделал ассист.

Материалы по теме
«Ман Сити» интересен Александер-Арнольд, посредники провели переговоры — TEAMtalk

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android