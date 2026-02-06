«Он ещё не раскрыл весь свой потенциал». Флик — о Ямале

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о форварде своей команды Ламине Ямале.

«Я доволен тем, что вижу; он прогрессирует. Самое важное, чтобы игроки с его талантом получали удовольствие от игры. Мы хотим помочь ему развиваться; он сосредоточен, это видно в последних нескольких матчах, и он забивает больше голов. Он ещё не раскрыл весь свой потенциал»,— приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за каталонский клуб 29 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач.

В испанском чемпионате «Барселона» занимает первое место с 55 очками. Отрыв от мадридского «Реала» составляет одно очко.