Роналду — вне заявки «Аль-Насра» на матч с «Аль-Иттихадом»

Нападающий Криштиану Роналду остался вне заявки «Аль-Насра» на матч 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом». Об этом информирует пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X. Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Ранее портал Arriyadiyah сообщал, что клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: