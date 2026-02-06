Скидки
Фермин Лопес рассказал о мечте стать капитаном «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал о своей мечте стать капитаном каталонского клуба.

«Я надеюсь войти в историю, выиграть много титулов. Это моя давняя мечта, и я надеюсь воплотить её в жизнь в ближайшие годы.

Я бы очень хотел когда-нибудь стать капитаном «Барселоны». Это было бы осуществление мечты, но сейчас есть несколько очень хороших кандидатов. Я болею за «Барселону» с детства, живу ради «Барселоны», и это моя мечта — стать капитаном, и, если это когда-нибудь случится, я буду очень счастлив», – приводит слова Лопеса Sport.es.

Ранее испанский атакующий полузащитник продлил контракт с сине-гранатовыми до 2031 года. В каталонский клуб он перешёл в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». В составе взрослой команды «Барселоны» Лопес принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

