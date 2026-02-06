Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Фото: Соболев не забил в пустые ворота на 27-й минуте матча с «Краснодаром»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил в пустые ворота 27-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Футболист сине-бело-голубых Максим Глушенков пробивал в касание мимо вратаря «быков» Станислава Агкацева в дальний угол, туда же устремился Соболев, но мяч разминулся со створом.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

