Фото: Соболев не забил в пустые ворота на 27-й минуте матча с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил в пустые ворота 27-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Футболист сине-бело-голубых Максим Глушенков пробивал в касание мимо вратаря «быков» Станислава Агкацева в дальний угол, туда же устремился Соболев, но мяч разминулся со створом.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

