Сергей Семак сравнил Эраковича и Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды Игоре Дивееве и сравнил его качества с качествами Страхини Эраковича.

«Мы позицию Эраковича заменили хорошим игроком, который хорошо обороняется. Может быть, он не так хорош в атаке, как Эракович, у которого в этом отношении есть преимущество — в начале атаки. Нам нужен был игрок в стартовый состав с российским паспортом, что мы и сделали. Я думаю, Игорь добавит нам вариативности и надёжности в обороне, надеюсь, этого не станет меньше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» 11 января объявил о переходе Дивеева из ЦСКА, в рамках этой сделки в армейский клуб отправился форвард Лусиано Гонду. Соглашение 26‑летнего футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца сезона‑2028/2029.

Эракович в среду, 4 февраля, перешёл на правах аренды в сербскую «Црвену Звезду».

Даниэл Карвальо высказался о тренерских карьерах экс-партнёров по ЦСКА Гусева и Семака
