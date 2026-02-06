ЦСКА интересен защитник «Гремио» стоимостью € 7 млн — Globo

Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Гремио» Вагнеру Леонардо. За 26-летним футболистом также следит команда из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в последнее время бразильский клуб не получал предложений о переходе Леонардо. Предполагается, что «Гремио» рассчитывает выручить как минимум € 7 млн от потенциальной продажи защитника.

Вагнер играет за «Гремио» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

