Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА интересен защитник «Гремио» стоимостью € 7 млн — Globo

ЦСКА интересен защитник «Гремио» стоимостью € 7 млн — Globo
Комментарии

Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Гремио» Вагнеру Леонардо. За 26-летним футболистом также следит команда из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в последнее время бразильский клуб не получал предложений о переходе Леонардо. Предполагается, что «Гремио» рассчитывает выручить как минимум € 7 млн от потенциальной продажи защитника.

Вагнер играет за «Гремио» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Насьональ» требует € 5 млн за 80% прав на защитника, интересующего ЦСКА — Васкес

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android