Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Может, он вернётся через четыре месяца». Семак — об Эраковиче

«Может, он вернётся через четыре месяца». Семак — об Эраковиче
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике Страхине Эраковиче, который перешёл из санкт-петербургского клуба в «Црвену Звезду» на правах аренды.

«Эракович — хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику. А как дальше будет… Может, он вернётся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Эракович в среду, 4 февраля, перешёл на правах аренды в сербскую «Црвену Звезду».

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.

Материалы по теме
Сергей Семак сравнил Эраковича и Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android