«Может, он вернётся через четыре месяца». Семак — об Эраковиче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике Страхине Эраковиче, который перешёл из санкт-петербургского клуба в «Црвену Звезду» на правах аренды.

«Эракович — хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику. А как дальше будет… Может, он вернётся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Эракович в среду, 4 февраля, перешёл на правах аренды в сербскую «Црвену Звезду».

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.