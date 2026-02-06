Хусанов — игрок месяца в «Ман Сити», узбекский защитник получил награду второй раз

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом команды по итогам января. Об этом информирует пресс-служба «горожан» на своей странице в социальной сети X.

«Наш воин-защитник», — написала пресс-служба английского клуба, добавив флаг Узбекистана.

Ранее Хусанов признавался игроком месяца «Манчестер Сити» по итогам февраля 2025 года.

В минувшем месяце защитник «горожан» принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых они сыграли «на ноль». Действующее трудовое соглашение Хусанова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» второй по скорости в Лиге чемпионов

Хабиб и Холанд учат Хусанова писать на английском языке: