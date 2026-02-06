Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Краснодар» — «Зенит»: Эльдар Гусейнов забил третий гол краснодарцев на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Антон Фролов из Москвы. Счёт в матче 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

Форвард краснодарцев Эльдар Гусейнов сделал счёт разгромным на 57-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее счёт в матче открыл нападающий «быков» Мозес Кобнан на 34-й минуте. Защитник «Краснодара» Артём Хмарин забил второй гол своей команды на 54-й минуте.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

