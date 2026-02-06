Роналду мог сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил долг по зарплате — A Bola

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог выйти на поле в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил ему задолженность по зарплате, но, поскольку ничего не изменилось, футболист продолжает протестовать и не примет участия в матче, сообщает A Bola.

Напомним, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

Также в прессе появилась информация о задержках в выплате зарплат в саудовском клубе.