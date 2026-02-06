Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду мог сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил долг по зарплате — A Bola

Роналду мог сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил долг по зарплате — A Bola
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог выйти на поле в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил ему задолженность по зарплате, но, поскольку ничего не изменилось, футболист продолжает протестовать и не примет участия в матче, сообщает A Bola.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Перерыв
0 : 0
Аль-Иттихад
Джидда

Напомним, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

Также в прессе появилась информация о задержках в выплате зарплат в саудовском клубе.

Материалы по теме
«Приятно сказать, что не выйдешь на работу, несмотря на такие деньги». Ширер — о Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android