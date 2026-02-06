«Краснодар» забил «Зениту» три безответных мяча и победил в игре Зимнего Кубка РПЛ

Завершился матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы. Игра закончилась победой «быков» со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл нападающий «быков» Мозес Кобнан на 34-й минуте. Защитник «Краснодара» Артём Хмарин забил второй гол своей команды на 54-й минуте. Форвард краснодарцев Эльдар Гусейнов сделал счёт разгромным на 57-й минуте.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».