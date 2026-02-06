Аршавин: Козлов как минимум не испортит ЦСКА

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о готовящемся переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. 5 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что 21-летний хавбек вылетел в Москву для прохождения медосмотра и завершения трансфера в ЦСКА.

«Козлов как минимум не испортит ЦСКА. Если он будет проявлять себя в футболе так, как он умеет, то рано или поздно завоюет место в составе. Но пока он вряд ли войдёт в тройку основных игроков в полузащите», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

