Результаты матчей 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ — 2025/2026

В пятницу, 6 февраля, завершился 2-й тур Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ:

ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 1:1 (3:5 пен.);

«Краснодар» – «Зенит» – 3:0.

По итогам 2-го тура «Краснодар» занимает первое место в Зимнем Кубке РПЛ с четырьмя очками. ЦСКА с тремя очками располагается на второй строчке. В активе «Зенита» также три очка, команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице. На четвёртой строчке находится московское «Динамо», у команды 2 очка. Встречи 3-го тура Кубка состоятся 10 февраля.