Главная Футбол Новости

Особая подсветка стадиона «Баварии» к началу Олимпийских игр 2026 в Милане

Стадион «Баварии» подсветили в цветах флагов Германии и Италии к началу Олимпиады
Комментарии

К началу зимних Олимпийских игр — 2026 стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц Арена» подсветили в цветах немецкого и итальянского флагов. Олимпиаду 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Особая подсветка стадиона «Баварии» к началу Олимпиады:

«Это символ солидарности и уникальной силы спорта, объединяющей людей всех национальностей. Мы желаем всем спортсменам удачи и мирных и успешных Олимпийских и Паралимпийских игр», — написано в сообщении «Баварии» на странице в социальной сети X.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 состоится сегодня, 6 февраля. В прямом эфире её покажет Okko. Прямая трансляция мероприятия начнётся в 22:00 по московскому времени.

