Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил о травме Родриго перед матчем Ла Лиги с «Валенсией»

«Реал» объявил о травме Родриго перед матчем Ла Лиги с «Валенсией»
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Валенсией», сообщила о травме вингера команды Родриго.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По результатам сегодняшнего медицинского обследования нашего игрока Родриго, проведённого медицинской службой «Реала», у него диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги. Ожидаются дальнейшие результаты», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский клуб 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил один мяч и отметился тремя результативными передачами.

После 22 матчей в Ла Лиге мадридский «Реал» набрал 54 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
Руководство мадридского «Реала» недовольно изменениями в составе при Арбелоа — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android