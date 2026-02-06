«Реал» объявил о травме Родриго перед матчем Ла Лиги с «Валенсией»

Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Валенсией», сообщила о травме вингера команды Родриго.

«По результатам сегодняшнего медицинского обследования нашего игрока Родриго, проведённого медицинской службой «Реала», у него диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги. Ожидаются дальнейшие результаты», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский клуб 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил один мяч и отметился тремя результативными передачами.

После 22 матчей в Ла Лиге мадридский «Реал» набрал 54 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы.