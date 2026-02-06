Скидки
Дмитрий Черышев объяснил переход Дениса в кипрский клуб Евгения Савина

Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, прокомментировал переход сына в кипрский клуб экс-футболиста Евгения Савина «Красава Ипсонас». Отметим, что Савин находится в розыске и заочно арестован в России.

«Сам узнал о переходе Дениса в «Красаву» только тогда, когда он уже полетел на Кипр. Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное — играть. Его возраст даёт о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были ещё как минимум два предложения от неевропейских команд.

Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора — гарантии регулярной игры за клуб», — приводит слова Дмитрия Черышева Sport24.

Напомним, в мае 2025 года Денис Черышев ушёл из греческого «Паниониоса». В 24 матчах на его счету было пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».

