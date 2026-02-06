Скидки
«Аль-Наср» выложил фото фанатов Роналду во время матча без участия Криштиану

Комментарии

Пресс-служба «Аль-Насра» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию с болельщиками команды, поднявшими вверх плакаты с фамилией нападающего Криштиану Роналду, а также с его игровым номером. Клуб выложил фото во время матча 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 85'     2:0 Анжело – 90+7'    

Португальский форвард не был включён в заявку на указанную встречу. Перед игрой СМИ сообщали, что «Аль-Насру» не удалось уговорить Роналду принять участие в матче из-за его продолжающегося недовольства владельцами клуба. Подчёркивалось, что недовольство футболиста обусловлено трансферной политикой команды из Эр-Рияда и наличием задолженностей по зарплате.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

