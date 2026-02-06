«Аль-Наср» выложил фото фанатов Роналду во время матча без участия Криштиану

Пресс-служба «Аль-Насра» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию с болельщиками команды, поднявшими вверх плакаты с фамилией нападающего Криштиану Роналду, а также с его игровым номером. Клуб выложил фото во время матча 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом».

Португальский форвард не был включён в заявку на указанную встречу. Перед игрой СМИ сообщали, что «Аль-Насру» не удалось уговорить Роналду принять участие в матче из-за его продолжающегося недовольства владельцами клуба. Подчёркивалось, что недовольство футболиста обусловлено трансферной политикой команды из Эр-Рияда и наличием задолженностей по зарплате.

