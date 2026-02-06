Флик высказался о процессе восстановления Рафиньи после травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о процессе восстановления нападающего каталонского клуба Рафиньи перед матчем 23-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой».

«Нам нужно подождать; когда он почувствует себя лучше, он вернётся в команду, но не раньше. Это тот путь, которому мы должны следовать», — приводит слова Флика AS.

Рафинья пропустил матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команда одержала победу над «Альбасете» (2:1), из-за травмы приводящей мышцы правого бедра.

В нынешнем сезоне Рафинья провёл за сине-гранатовых 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.