Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал об адаптации Дивеева в команде

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал об адаптации Дивеева в команде
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации защитника Игоря Дивеева в команде.

«Игорь Дивеев — прекрасный человек, профессионал. По взаимодействию — конечно, нужно привыкать друг к другу, к требованиям. Ему нужно время, чтобы сыграться с Нино и другими футболистами, набрать форму. Я не сомневаюсь, что он будет лучше, когда мы будем подходить к матчам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

